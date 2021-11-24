الجهاد الإسلامي تؤكد على دعم قضية الأسرى

شاركت حركة الجهاد الإسلامي مع القوى الوطنية والإسلامية في الفعالية المساندة للأسرى المضربين عن الطعام، أمام دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وقال سعيد نخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن هذه الفعالية يجب أن تستمر من أجل دعم وإسناد الأسرى والمضربين عن الطعام والمرضى، مؤكداً أن الأسرى يعانون في سجون الاحتلال الذي يتجاهل معانتهم وآلامهم.

وأكد نخلة أن معركة التحدي مستمرة حتى نيل حريتنا وكرامتنا، داعياً إلى ضرورة تدخل المؤسسات القانونية والحقوقية، وتشكيل لجان تحقيق للكشف عن معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وقال والد الأسير المضرب عن الطعام لؤي الأشقر، إن ابنه مضرب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري ويعاني من اَلام في المفاصل ونقص حاد في الوزن واَلام في كل جسمه. مطالباً بالوقوف إلى جانب الأسرى جميعاً، وتدخل المؤسسات الدولية لرفع الظلم عن الأسرى.

يذكر أن الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 100 على التوالي، والأسير لؤي الأشقر لليوم 46 على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري، كما ترفض إدارة سجن ريمونيم تقديم العلاج للأسير المعزول يعقوب قادري جراء الاعتداء عليه من قوات الاحتلال.