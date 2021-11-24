مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في سلوان بجنوب الاقصى

اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021 بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

ووقعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة المقدسية وسط اطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل المواطنين، الأمر الذي دفع المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال عبر استخدام الألعاب النارية التي اطلقت تجاه جنود الاحتلال.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان بشكل يومي لاعتقال عدد من المقدسيين أو تفتيش البيوت وتخريبها بهدف التنكيل ضد المواطنين الأمنين في منازلهم لدفعهم إلى الهجرة من البلدة القديمة.