ايران والامارات تفتحان صفحة جديدة في العلاقات بينهما

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني مساء اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، أن بلاده فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال باقري "كني" في تغريدة على "تويتر": "بعد السفر إلى دول المنطقة، اليوم حللت بدبي، وأجريت لقاءا وديا مع الدكتور محمد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، واتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين".

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أنه جرى خلال اللقاء بين قرقاش وباقري كني، بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة.

وبحث الطرفان العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين اضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.