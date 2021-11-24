مانشستر يونايتد يتفاوض مع مدرب فرنسي

دخل مسئولو مانشستر يونايتد، في مفاوضات مع مدير فني جديد، لتولي قيادة الشياطين الحمر في الموسم الحالي.

وكان مانشستر يونايتد، أقال النرويجي أولي جونار سولسكاير بشكل رسمي، الأحد الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى مايكل كاريك، قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وحسب صحيفة "ذا صن"، فإن إدارة مانشستر يونايتد تفاوضت مع الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني السابق لروما وليون، من أجل قيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاتصالات المبدئية مع رودي جارسيا، جرت قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لا يزال الخيار الأول لدى إدارة مانشستر يونايتد لقيادة الفريق، بداية من الموسم المقبل.