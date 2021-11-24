سبب وفاة الاعلامية منيرة يوسف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:41 م
24 نوفمبر 2021
سبب وفاة الاعلامية منيرة يوسف.jpg
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كشفت وسائل اعلام مصرية مساء الاربعاء عن سبب وفاة الاعلامية منيرة يوسف عن عمر ناهز الـ 39 عامًا.

وأعلنت وسائل الاعلام المصرية عن وفاة الاذاعية الكبيرة منيرة يوسف بعد صراع مع المرض، حيث من المقرر تشييعها من مستشفى المعلمين بالقاهرة.

وسيدفن جثمان الإذاعية الراحلة منيرة يوسف، بمقابر العائلة بطريق الفيوم، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد ومكان العزاء.

من هي منيرة يوسف

الإعلامية منيرة يوسف هي كبيرة مذيعات الشباب والرياضة، وحصلت على ليسانس آداب لغة عبرية من جامعة القاهرة 1982، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية، ولديها ابنة وحيدة تعمل صحفية ومذيعة هي مريم سميح.

وتعد هذه هي المذيعة الخامسة التي ترحل خلال شهر نوفمبر 2021، حيث توفي 4 مذيعات مصريات في أقل من 10 أيام، أغلبهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض.

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