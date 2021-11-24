رضوان: التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال العدو الأوحد لأمتنا

أدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، اليوم الأربعاء، زيارة وزير الإرهاب الصهيوني غانتس للمغرب.

ودعا القيادي رضوان في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، الشعب المغربي الشقيق وقواه الحية إلى رفض هذه الزيارة والتنديد بها، مؤكداً على ضرورة ملاحقة المجرم غانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني .

وأوضح أن التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا ولن يفلح هذا المسار المخزي في تزييف وعي شعوبنا العربية والإسلامية تجاه العدو الصهيوني ، وستبقى فلسطين وعاصمتها الابدية القدس هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية .

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

🔴تصريح صحفي

صرح د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بما يلي:

ندين زيارة وزير الإرهاب الصهيوني غانتس للمغرب وندعو الشعب المغربي الشقيق وقواه الحية إلى رفض هذه الزيارة والتنديد بها .

نحيي الشعب المغربي الحر والأحزاب الوطنية الرافضة لهذه الزيارة ونؤكد على ضرورة ملاحقة المجرم غانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني .

ندعو الأنظمة المطبعة مع العدو الصهيوني إلى قطع علاقاتها معه ، ووقف مسلسل التطبيع الذي يمثل طعنة غادرة لشعبنا الفلسطيني ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ويمثل خطرا على القضية والأمة ومقدساتها .

إن التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا ولن يفلح هذا المسار المخزي في تزييف وعي شعوبنا العربية والإسلامية تجاه العدو الصهيوني ، وستبقى فلسطين وعاصمتها الابدية القدس هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية .

د. إسماعيل رضوان

القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس

الأربعاء ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١