الإعلان عن موعد صرف طلبات الزواج الخاصة بموظفي غزة

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن الصرف سيكون للطلبات المقدمة من تاريخ 1/1/2020 حتى 30/6/2020م, والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 444 مستفيد، بمبلغ إجمالي 1.321.600 شيكل.

وبينت الوزارة أن الصرف سيبدأ الخميس 25 نوفمبر 2021 عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي:

استكمالا لجهود تصفير قوائم الانتظار للصرف من المستحقات؛ تعلن وزارة المالية عن صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، وذلك للطلبات المقدمة من تاريخ 1/1/2020 حتى 30/6/2020م, والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها.

علما أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 444 مستفيد, وبمبلغ اجمالي 1.321.600 شيكل.

مع العلم أن الصرف سيبدأ الخميس 25 نوفمبر 2021 عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.

وزارة المالية

24 نوفمبر 2021م