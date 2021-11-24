الاحتلال يفرج عن المقدسية الحلواني بعد استدعائها للتحقيق

أفرجت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني بعد استدعائها صباح اليوم للتحقيق بمركز المسكوبية في القدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن " قوات الاحتلال أفرجت عن المرابطة المقدسية هنادي حلواني دون شروط؛ بعد رفضها الإبعاد عن جامعة بيرزيت التي تدرس فيها ".

يذكر أن مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، استدعت صباح اليوم الأربعاء، المرابطتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني للتحقيق في مركز المسكوبية، بعد وقت قصير من اعتقال نائب مدير أوقاف القدس الشيخ الدكتور ناجح بكيرات.