الجيش العراقي: القوات الأجنبية القتالية تنهي وجودها خلال 15 يوما

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أن القوات الأجنبية القتالية ستنهي وجودها في البلاد خلال الـ15 يوما المقبلة.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تتبع وزارة الدفاع)، إن "ملف إنهاء التواجد الأجنبي يسير وفق الجدول المخطط له ولا توجد قواعد مخصصة لهم سوى تواجدهم بشكل بسيط في عين الأسد".

وأوضح الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن "أغلب القوات القتالية خرجت من العراق ولم يبقَ إلَّا المستشارون ومن يعمل في مجال الاستخبارات أو الاستطلاع وكذلك التدريب والاستشارة".

وتابع أن "المتبقي من القوات الأجنبية جزء بسيط وستخرج جميعها خلال 15 يوما باستثناء من تحولت مهمتهم إلى الاستشارة وتقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية".

ولفت إلى أن "هناك جدولا في تسليم الأسلحة والمعدات إلى القوات القتالية".

والجمعة، قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، إنها لم ترصد أي مظهر لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، المقرر بشكل كلي في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

و"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، تضم فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بعضها مرتبط بإيران، منها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء"، وتبنت سابقا هجمات ضد أهداف عسكرية أمريكية.

واتفقت بغداد وواشنطن، خلال جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بينهما في 26 يوليو/ تموز الماضي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

واتفق الجانبان بعد استكمال مباحثات الفرق الفنية الأخيرة، على أن العلاقة الأمنية بين البلدين "ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021".