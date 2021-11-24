سويسرا تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا

نصحت سويسرا رعاياها بمغادرة إثيوبيا نظرا لتدهور الوضع الأمني، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إنها "تنصح بعدم السفر إلى إثيوبيا لأي سبب من الأسباب، وتوصي أيضا جميع الرعايا السويسريين في إثيوبيا بمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة".

وهناك 230 سويسريا مسجلا لدى سفارة البلاد في أديس أبابا، غادر حوالي 20 منهم منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني.

وحثت ألمانيا رعاياها يوم أمس الثلاثاء على مغادرة إثيوبيا في أول الرحلات التجارية المتاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما المغادرة الفورية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية ستنقل "بصورة مؤقتة" أسر الموظفين الدوليين من إثيوبيا بسبب الوضع الأمني، موضحا أن موظفي المنظمة باقون في البلاد.