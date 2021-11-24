طريقة عمل البطاطس التركية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:04 م
24 نوفمبر 2021
طريقة عمل البطاطس التركية
اعلان اسفل صورة الخبر

طريقة عمل البطاطس التركية، تعتبر البطاطس من أشهى الأكلات التي يعشقها الأطفال وتعتبر من أسهل وأطعم الأكلات التي يسهل علينا تحضيرها في أقل وقت.

وتعتبر البطاطس التركية من الوجبات المشبعة، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة عمل البطاطس التركية وطريقة طبخها والمكونات المطلوبة.

 

طريقة عمل البطاطس التركية

المكونات:
 

واحد كيلو من البطاطس المبشورة بدون سلق

فلفل أخضر الكمية على حسب الرغبة

فلفل أحمر على حسب الرغبة

حزمة صغيرة من البقدونس

٣ملاعق من الدقيق  

بيضة

ملح

 فلفل اسود

بهارات مشكل

108173-طريقة-عمل-البطاطس-التركية.jpg
 

طريقة التحضير :
 

نوم بتجهيز البطاطس عن طريق البشر بدون سلق ثم نقوم بإضافة جميع المكونات ويتم خلطهم جيدًا مع بعض حتى تتجانس عجينه البطاطس سهلة الاستخدام   ثم نقوم بعمل قرص منها تصلح للطهي   ونقوم بتوفير طاسة ممتلئة بالقليل من الزيت ثم نقوم بوضع قطع البطاطس المحضرة بداخل الطاسة علة نار هادئة  إلى أن تأخذ اللون الذهبي وتقدم  بشكل مرتب ومن الممكن أن تناول بجانبها الأرز الأبيض وطبق السطلة الغني بالخضروات وعصير الليمون  .

 

طريقة عمل البطاطس التركية

 

#البطاطس التركية #عمل البطاطس التركية #طريقة عمل البطاطس التركية #مكونات طريقة عمل البطاطس التركية #طريقة تحضير البطاطس التركية #طريقة اعداد البطاطس التركية #البطاطس التركية وطريقة تحضيرها #طريقة اعداد البطاطس التركية في 5 دقائق #اسهل طريقة لعمل البطاطس التركية

متعلقات