داخلية غزة تنشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري غداً

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد (جوازات مصرية) وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس 25 نوفمبر 2021.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2021/39)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/10).

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيًا إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الوزارة من المسافرين إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.