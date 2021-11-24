الدولار يرتفع بصورة كبيرة في فلسطين فهل يصل لـ3.20  قبل نهاية اليوم؟

شهد سعر صرف الدولار الامريكي ظهر اليوم الأربعاء 24/11/2021، ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 0.8، ليعيد للدولار هيبته بعد ارتفاع كبير وصل لـ3.17.

وأوضح المحلل المالي أحمد أبو قمر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن البنك المركزي "الإسرائيلي" تثبت، أمس، سعر الفائدة عند 1،0 ، إضافة إلى استمراره في شراء العملات الأجنبية حتى الانتهاء من خطة شراء 30 مليار دولار، ما أدى إلى دعم للدولار أمام الشيكل نحو 3.13.

وبيّن أبو قمر، أن سعر الدولار أمام الشيكل سجل ،الأحد، مستوى هبوط وقد حقق المستوى المطلوب خلال الفترة الماضية إلى 3.10، مشيرًا إلى أنه في الفترة الحالية من الصعب "نزول سعر الدولار عن مستوى 3 شواقل".

وقال المحلل المالي: إن "سعر الدولار وصل اليوم 3.17 شيقل"، موضحًا أن هذا السعر "لم يصمد كثيرًا، فقد سجل تراجعًا ملحوظًا"، مؤكدًا أن الأمور "ليس واضحة حتى الان نحو وصوله 3.19".

وأضاف أبو قمر، أنه حاليًا إذا استمر السعر 3.17 شيقل خلال الأربع الساعات المقبلة فإنه من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا 3.20 خلال اليومين المقبلين.

وحول عودة سعر الدولار لسعره الطبيعي، يرى المحلل المالي، أن "القفزات الكبيرة على سعر الدولار مستبعدة خلال الفترة الحالية أو الفترة المقبلة القليلة".

ومع بداية العام 2022، قال أبو قمر: "ننتظر بيان من وزارة الاقتصاد الأمريكي في أول جمعة من الشهر المقبل الذي يحدد المؤشرات على سعر الدولار ومن خلاله يحدد الساسة الأمريكيين لرفع سعر الفائدة".