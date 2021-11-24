طائرة مسيرة تلقي قنبلة غاز اتجاه نقطة للضبط الميداني شمال غزة

ألقت طائرة مسيرة "إسرائيلية"، ظهر اليوم الأربعاء، قنبلة غاز اتجاه نقطة تابعة للضبط الميداني شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم"، بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال ألقت قنبلة غاز اتجاه نقطة تابعة للضبط الميداني وانسحابها إلى "موقع النصب التذكاري"، مشيرًا إلى ان الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.

يُشار إلى أن تسعة آليات عسكرية "إسرائيلية" توغلت داخل قطاع غزة لمسافات محدودة من بوابة الطاقة شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.