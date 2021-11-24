أبرز مباريات اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:41 م
24 نوفمبر 2021
أبرز مباريات اليوم الأربعاء
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مباريات اليوم الأربعاء، تتواصل اليوم مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مواجهات بينها قمة في المجموعة الأولى بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت فلسطين:

المجموعة الأولى

كلوب بروج X لايبزيغ - الساعة 23:00

مانشستر سيتي Xباريس سان جرمان - الساعة 23:00.

المجموعة الثانية

أتلتيكو مدريد X ميلان – الساعة 23:00ليفربول X بورتو - الساعة 23:00.

فيديو هدف كوميدي كاد أن يدخل شباك ريال مدريد.jpg
المجموعة الثالثة

بشيكتاش X أياكس – الساعة 20:45

سبورتينغ لشبونة X بوروسيا دورتموند – الساعة 23:00.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان X شاختيور دانيتسك - الساعة 20:45

شيريف تيراسبول X ريال مدريد – الساعة 23:00.

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