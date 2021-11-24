ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

صعدت أسعار الغاز في أوروبا اليوم، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2"، والذي هو عبارة عن أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

ووفقا لبيانات التداولات فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز في مركز هولندا اليوم بنسبة 2% إلى 1082 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملء الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.