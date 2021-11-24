أول زيارة لوزير لجيش الاحتلال: غانتس يصل المغرب

وصل فجر اليوم الأربعاء 24/11/2021، وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، إلى المغرب، في زيارة ستستغرق يومين.

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية لوزير لجيش الاحتلال إلى المغرب، وهي الثانية لوزير "إسرائيلي" كبير منذ توقيع اتفاقية التطبيع “أبراهام” منذ نحو عام لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. بحسب ما ذكر قناة ريشت كان العبرية.

ووصف غانتس قبيل مغادرته "تل أبيب"، الزيارة إلى الرباط بأنها “تاريخية ومهمة”، مشيرًا إلى أنه سيوقع على اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الأمني.

وسيلتقي غانتس، اليوم الأربعاء، مع وزيري الدفاع والخارجية المغربيين، ويبحث معهما العلاقات الثنائية خاصةً الأمنية.