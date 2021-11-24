الأسير إياد أبو الرب يدخل عامه الـ 17 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الأربعاء، أن الأسير المجاهد إياد محمد أحمد أبو الرب (47 عامًا)؛ من بلدة جلبون بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ستة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 24/11/2005م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن 8 مؤبدات بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتجهيزه الاستشهاديين وتشكيل خلايا عسكرية بالضفة المحتلة ومشاركته في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

جديرٌ بالذكر أن الأسير إياد أبو الرب ولد بتاريخ 20/05/1974م وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.