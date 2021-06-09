سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 9/6/2021، من أكثر المواضيع التي تهم المواطنين، لذا يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب، وقد خصصنا هذا المقال بعد ان وجدنا زيادة كبيرة في البحث على محركات البحث العالمية، عن اسعار الذهب، ولأنها تهم الكثير من المتابعين والتجار.

وتحرص وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم اسعار الذهب، كما يقدم العديد من اعار العملات المختلفة، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في فلسطين بمختلف عياراته.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 197.48 شيكل $60.88

سعر الذهب عيار 22 181.02 شيكل $55.81

اسعار الذهب عيار 21 172.80 شيكل $53.27

اسعار الذهب عيار 18 148.11 شيكل $45.66

سعر الذهب عيار 14 115.20 شيكل $35.51

سعر الذهب عيار 12 98.74 شيكل $30.44

اسعار أوقية الذهب 6,142 شيكل $1,893

اسعار جنيه الذهب 1,382 شيكل $426.18

اسعار كيلو الذهب 197,479 شيكل $60,881

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 يونيو 197.55 172.86 148.17 115.24 98.78

7 يونيو 198.45 173.65 148.84 115.76 99.22

6 يونيو 197.89 173.16 148.42 115.44 98.95

5 يونيو 197.90 173.16 148.42 115.44 98.95

4 يونيو 197.89 173.15 148.42 115.43 98.94

3 يونيو 196.06 171.55 147.04 114.37 98.03

2 يونيو 199.61 174.67 149.71 116.44 99.81

1 يونيو 197.97 173.23 148.48 115.49 98.99

31 مايو 199.31 174.40 149.48 116.26 99.65

30 مايو 199.09 174.21 149.32 116.14 99.55