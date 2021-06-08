استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في بنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، على التعاملات في 20 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، عودة، والبركة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمصرف المتحد، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

مصر تدخل سوق "التمويل الإسلامي"

أصبحت مصر مستعدة لدخول سوق التمويل الإسلامي الضخم، وذلك بعد صدور قانون "الصكوك السيادية".

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء 9 يونيو 2021، أن بلاده لأول مرة تدخل سوق التمويل الإسلامي الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.

وقال الوزير معيط، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين، إن "الصكوك السيادية" تساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.17 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.13 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وزاد متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع.

بينما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.91 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، مقابل 51.97 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، أمس.