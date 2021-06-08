سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 9/6/2021

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9/6/2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وصعدت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1492.50 دينار للشراء، و1502.50 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الأربعاء 9/6/2021،، في بورصة الكفاح ببغداد إلى نحو 1497.50 دينار.

وصعد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الحارثية اليوم الأربعاء 9/6/2021،إلى نحو 1497.75 دينار.

وارتفع سعر الدولار في السليمانية اليوم إلى مستوى 1499.50 دينار، بينما في الموصل صعد إلى 1500 دينار.

وسجل سعر الدولار في دهوك مساء اليوم الثلاثاء نحو 1499.50 دينار، بينما سجل في البصرة نحو 1498.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء نحو 1778.94 دينار للشراء، و1779.71 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2066.74 دينار للشراء، و2067.96 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 388.40 دينار للشراء، و388.57 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 396.50 دينار للشراء، و396.77 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4845.59 دينار للشراء، و4850.72 دينار للبيع.