"الكنيست" يصوّت على الحكومة الجديدة الأحد المقبل

أعلن رئيس "الكنيست" ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن "تنصيب الحكومة الجديدة وعرضها للتصويت لنيل الثقة، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 13 حزيران الجاري. وستشهد الجلسة أيضًا انتخاب الرئيس الجديد للكنيست الـ24".

وكان ليفين قد أكد في وقت سابق أن رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، تمكن من تشكيل حكومة جديدة، بعد الاتفاق مع أحزاب معسكر "التغيير" التي تضم أحزاب: "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، و"أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر، و"العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي، و"ميرتس" برئاسة تمار زاندبرغ، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان، والقائمة العربية الموحّدة برئاسة منصور عباس، بالإضافة إلى "هناك مستقبل".

وأعلن عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب "يمينا" أنه قرر تأييد الحكومة، وذلك في أعقاب ضغوط شديدة مارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" عليه من أجل معارضة الحكومة الجديدة، وبالتالي يتوقع أن تحصل الحكومة الجديدة على دعم أغلبية 61 عضو كنيست.

وفي حال حظيت الحكومة الجديدة بثقة "الكنيست"، ستكون بالتناوب ما بين بينت ولبيد، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولًا بينت، في حين سيكون لبيد رئيس الوزراء بالوكالة ووزير الخارجية الإسرائيلي.