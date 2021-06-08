الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل قاسم "الشيخ" لمدة أربعة أشهر

جددت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء الاعتقال الإداري بحق الأسير الشيخ خليل قاسم الشيخ "أبو مسلم" (43 عاماً) من بيت لحم أربع لمدة أربعة أشهر.

كما أصدرت محكمة الاحتلال أيضا قراراً جوهرياً بحق الأسير الشيخ بحيث سيتم الإفراج عنه في نهاية شهر أكتوبر القادم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ في 29 أكتوبر من العام 2020 عقب مداهمة منزله ومكان عمله في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.

وبتاريخ 11/11/2020 حولت محكمة الاحتلال الأسير الشيخ إلى الاعتقال إداريًّا أربعة أشهر.

وسبق أن تعرض الأسير قاسم للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات.

وخليل قاسم هو شقيق القيادي في حركة حماس الأسير أحمد الشيخ الذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في مراح رباح في 8-9-2020م خلال حملة واسعة طالت عشرات المواطنين منهم قيادات في حركة حماس.

وحوّل الاحتلال القيادي الشيخ بتاريخ 17/9/2020 للاعتقال الإداري، علماً بأنه أمضى ما لا يقل عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال على فترات متفرقة أغلبها في الاعتقال الإداري.

وتتعرض عائلة الشيخ للملاحقة والاعتقال من الاحتلال الذي غيب عدداً من أبنائها في سجون الاحتلال.