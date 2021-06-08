تفاصيل تحول صفقة فينالدوم من برشلونة إلى سان جيرمان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل انتقال الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، إلى باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول في 30 يونيو/ حزيران الجاري، ويحق للاعب الهولندي التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة عرض على فينالدوم الحصول على راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان عرضوا على فينالدوم الحصول على 8 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع، بسبب انتقاله مجانًا إلى باريس.

وأوضحت أن ممثلي فينالدوم ذهبوا إلى باريس، يوم الأحد الماضي، وحسموا انتقال اللاعب الهولندي إلى سان جيرمان.

وذكرت أنه بالإضافة إلى العرض المالي الكبير، فإن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، اتصل باللاعب الهولندي أكثر من مرة لإقناعه بالتوقيع والانتقال إلى "حديقة الأمراء".