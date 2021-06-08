بينها وسائل إعلام عالمية كبرى.. تعطل مواقع إنترنت حول العالم

تعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، صباح اليوم الثلاثاء، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى مثل “سي إن إن” الأمريكية و”لو موند” الفرنسية ومواقع البيت الأبيض والحكومة البريطانية.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع حوالى الساعة 10,00 ت غ.

كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بالإضافة الى صحيفتي الغارديان وفاينانشال تايمز.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة وموقعي الصحيفتين. كما تعذر الدخول مؤقتا لموقع بي.بي.سي قبل عودته إلى الخدمة.

وأعلنت شركة “فاستلي” المزودة لخدمات الحوسبة السحابية، الثلاثاء، أنها عثرت على “عناصر دخيلة” وقامت بتعطيلها، كانت السبب في تعطل مواقع إلكترونية عالمية.

وذكرت الشركة التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية لمئات المواقع الإلكترونية حول العالم، في تغريدة على تويتر “لقد حددنا عناصر دخيلة تسببت في حدوث اضطرابات على مستوى العالم وقمنا بتعطيل هذه العناصر”.

وقالت “شبكتنا العالمية من المواقع الإلكترونية تعود تدريجيا إلى الإنترنت. لكن ما زلنا نتحقق من المشكلة”.

جغرافيا، أشارت الشركة إلى أن العطل ظهر في عديد المناطق حول العالم، مثل طوكيو، وسنغافورة، ومدن في البرازيل، وولايات أمريكية، ونيودلهي، وجوهانسبرغ، وعواصم أوروبية.