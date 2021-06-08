برشلونة يضع رياض محرز ضمن قائمة اهتمامات الفريق

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بات ضمن قائمة اهتمامات برشلونة، هذا الصيف.

وزعمت بعض التقارير، أنَّ مانشستر سيتي، مستعد لبيع محرز هذا الصيف، رغم تصريح اللاعب الجزائري بأنه يرى مستقبله مع النادي الإنجليزي.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه حدث نقاش حول محرز أثناء اجتماع مسؤولي برشلونة مع وكلاء إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع جوندوجان عقب فشل النادي الكتالوني في الحصول على خدمات الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول.

وفضل فينالدوم صاحب الـ30 عامًا، التوقيع مع باريس سان جيرمان بضعف الراتب الذي كان سيحصل عليه مع برشلونة.

يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي مع الثلاثي إريك جارسيا وسيرجيو أجويرو وإيمرسون.