يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري تردد قناة لنا السورية الجديد، والذي يهم شريحة كبيرة من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة لنا السورية 2021 LANA TV

وتتمتع القناة بعدد كبير من المشاهدين لما تقدمه من مضمون قوي وحقيقي للجمهور العربي سواء فيما يتعلق بالأخبار السورية أو ما تعرضه من برامج ومسلسلات شامية.

يُشار إلى أن القناة تعكف باستمرار تغير ترددها بسبب ما تواجهه من هجمات واختراقات في محاولة لإيقاف صوت الدولة السورية.

التردد الجديد لقناة لنا السورية 2021 LANA TV

نبذة عن قناة لنا السورية LANA TV

وحققت قناة لنا السورية نجاحًا باهرًا في الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة على المستوى العربي والمحلي ومن فئات مختلفة، بعد إطلاق ترددها الجديد، إذ استخدمت تقنية جيدة في بث محتوها المميز يدون انقطاع او تشويش.

ويتابع القناة مئات الالاف من العرب خاصة يستمتعون بمشاهدة ومتابعة الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

التردد الجديد لقناة لنا السورية 2021 LANA TV

تردد قناة لنا السورية LANA TV على القمر نايل سات:

اسم القناة: قناة لنا بلس lana plus

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد لنا السورية lana tv / نايل سات: 12360 – 27500 / V

تردد lana tv hd / نايل سات: 11373 - 27500 / H