يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري تردد قناة لنا السورية الجديد، والذي يهم شريحة كبيرة من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.
التردد الجديد لقناة لنا السورية 2021 LANA TV
وتتمتع القناة بعدد كبير من المشاهدين لما تقدمه من مضمون قوي وحقيقي للجمهور العربي سواء فيما يتعلق بالأخبار السورية أو ما تعرضه من برامج ومسلسلات شامية.
يُشار إلى أن القناة تعكف باستمرار تغير ترددها بسبب ما تواجهه من هجمات واختراقات في محاولة لإيقاف صوت الدولة السورية.
التردد الجديد لقناة لنا السورية 2021 LANA TV
نبذة عن قناة لنا السورية LANA TV
وحققت قناة لنا السورية نجاحًا باهرًا في الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة على المستوى العربي والمحلي ومن فئات مختلفة، بعد إطلاق ترددها الجديد، إذ استخدمت تقنية جيدة في بث محتوها المميز يدون انقطاع او تشويش.
ويتابع القناة مئات الالاف من العرب خاصة يستمتعون بمشاهدة ومتابعة الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.
التردد الجديد لقناة لنا السورية 2021 LANA TV
تردد قناة لنا السورية LANA TV على القمر نايل سات:
اسم القناة: قناة لنا بلس lana plus
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12226
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد لنا السورية lana tv / نايل سات: 12360 – 27500 / V
تردد lana tv hd / نايل سات: 11373 - 27500 / H