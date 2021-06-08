إسبانيا يستدعي 5 لاعبين إضافيين للمعسكر التدريبي

أعلن منتخب إسبانيا لكرة القدم، استدعاء 5 لاعبين إضافيين للمشاركة في معسكر تدريبي، عقب إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولو المنتخب في بيان "نتيجة للعواقب التي قد تحدث بعد اختبار بوسكيتس الإيجابي، قرر الطاقم الفني استدعاء 5 لاعبين لخوض حصص تدريبية في الأيام المقبلة تحت إشراف المدرب لويس إنريكي في فقاعة موازية".

وأكد المسؤولون في وقت لاحق، أن باقي أفراد التشكيلة والطاقم الفني والعاملين، جاءت نتائجهم جميعا سلبية وتدربوا بشكل منفرد أمس.

ولن يقيم اللاعبون الخمسة وهم رودريغو مورينو (ليدز يونايتد)، وبابلو فورنالس (وست هام يونايتد)، وكارلوس سولير (فالنسيا)، وبرايس منديز (سيلتا فيغو)، وراؤول ألبيول (فياريال)، في قاعدة منتخب إسبانيا التدريبية في لاس روزاس، أو ينخرطوا في استعدادات باقي التشكيلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، حيث يخضع الفريق حاليا لفترة عزل.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في أمم أوروبا أمام السويد يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات المجموعة الخامسة.