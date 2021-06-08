"البيتكوين" يسجل أدنى مستوى له منذ أسبوع

سجل سعر عملة "البيتكوين" اليوم الثلاثاء 8/6/2021، أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية الأمريكية والتشديد المستمر لتنظيم العملات الرقمية في الصين.

وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول عملة "البيتكوين" عند 32948.64 دولار، بانخفاض نسبته 9.23%، وفقا لبيانات منصة كوين ديسك.

وعن أسباب هبوط "البيتكوين"، العملة الأكثر شهرة في العالم، يشير المحللون إلى زيادة الرقابة من قبل السلطات الصينية على تداول "البيتكوين"، حيث أن السلطات حظرت نهاية الأسبوع الماضي بعض الحسابات المرتبطة بالعملات المشفرة في منصة Weibo الشبيهة بتويتر.