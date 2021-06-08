سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-6-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:26 ص
08 يونيو 2021
سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-6-2021
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شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-6-2021 انخفاضًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية عن يوم أمس الاثنين.

وتحظى اسعار الذهب في لبنان على اهتمام كبير من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من لبنان والمستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-6-2021 بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي، بما يشمل جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان والتي جاءت الاسعار على النحو التالي:

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 93,192 ليرة   $61.01

سعر الذهب عيار 22  85,427 ليرة   $55.93

اسعار الذهب عيار 21 81,545 ليرة   $53.38

اسعار الذهب عيار 18 69,895 ليرة   $45.76

سعر الذهب عيار 14  54,362 ليرة   $35.59

سعر الذهب عيار 12  46,596 ليرة   $30.50

اسعار أوقية الذهب     2,898,279 ليرة       $1,897

اسعار جنيه الذهب      652,362 ليرة $427.08

اسعار كيلو الذهب      93,192,261 ليرة     $61,010

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

7 يونيو 93,374       81,704       70,031       54,468       46,687

6 يونيو 92,976       81,356       69,733       54,236       46,488

5 يونيو 92,976       81,356       69,733       54,236       46,488

4 يونيو 92,971       81,352       69,730       54,234       46,486

3 يونيو 91,990       80,493       68,993       53,661       45,995

2 يونيو 93,555       81,862       70,167       54,574       46,777

1 يونيو 93,284       81,626       69,964       54,416       46,642

31 مايو        92,540       80,975       69,406       53,982       46,270

30 مايو        93,654       81,949       70,242       54,632       46,827

29 مايو        93,654       81,949       70,242       54,632       46,827

 

 

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