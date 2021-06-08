شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-6-2021 انخفاضًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية عن يوم أمس الاثنين.

وتحظى اسعار الذهب في لبنان على اهتمام كبير من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من لبنان والمستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-6-2021 بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي، بما يشمل جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان والتي جاءت الاسعار على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 93,192 ليرة $61.01

سعر الذهب عيار 22 85,427 ليرة $55.93

اسعار الذهب عيار 21 81,545 ليرة $53.38

اسعار الذهب عيار 18 69,895 ليرة $45.76

سعر الذهب عيار 14 54,362 ليرة $35.59

سعر الذهب عيار 12 46,596 ليرة $30.50

اسعار أوقية الذهب 2,898,279 ليرة $1,897

اسعار جنيه الذهب 652,362 ليرة $427.08

اسعار كيلو الذهب 93,192,261 ليرة $61,010

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 يونيو 93,374 81,704 70,031 54,468 46,687

6 يونيو 92,976 81,356 69,733 54,236 46,488

5 يونيو 92,976 81,356 69,733 54,236 46,488

4 يونيو 92,971 81,352 69,730 54,234 46,486

3 يونيو 91,990 80,493 68,993 53,661 45,995

2 يونيو 93,555 81,862 70,167 54,574 46,777

1 يونيو 93,284 81,626 69,964 54,416 46,642

31 مايو 92,540 80,975 69,406 53,982 46,270

30 مايو 93,654 81,949 70,242 54,632 46,827

29 مايو 93,654 81,949 70,242 54,632 46,827