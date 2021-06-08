هل يُطيح إدلشتاين بنتنياهو من رئاسة حزب الليكود؟

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزير "الصحة الإسرائيلي" وعضو حزب الليكود يولي ادلشتاين أبلغ قياديين فاعلين في الحزب بعزمه على منافسة بنيامين نتنياهو على رئاسة الليكود.

ووفقًا للقناة "كان" فإن ادلشتاين عقد اجتماعًا مغلقًا مع قياديين فاعلين في الليكود وأكد لهم ضرورة استبدال نتنياهو من رئاسة الحزب طالبًا دعمهم له.

يُشار إلى ان نتنياهو يبلغ من العمر 71 عامًا ويترأس حزب الليكود منذ 16 عامًا.

وأوضحت القناة أن نتنياهو يخطط لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة حزب الليكود بهدف تجديد الثقة له.

وتأتي التحركات السريعة داخل حزب الليكود بعد شعور قادة الحزب الخطر خاصة عقب الاعلان عن تشكيل حكومة مشتركة بين اليمين واليسار.

يذكر أن جدعون ساعر (رئيس حزب أمل جديد) حاليا، نافس عام 2019 نتنياهو على رئاسة الليكود لكنه خسر أمامه.