"الكابينت" يعقد اجتماعا هامًا اليوم لبحث بدائل مسيرة الأعلام

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيعقد اجتماعًا مهمًا ظهر اليوم لبحث بدائل مسيرة الأعلام اليهودية المتطرفة.

يُشار إلى أن المفتش العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي أبلغ الجماعات الاستيطانية التي دعت إلى "مسيرة أعلام" جديدة في القدس المحتلة، الخميس، بإلغاء ترخيصها، بعد أن أوصت قيادة شرطة الاحتلال بتعديل المسار أو إلغاء كلي للمسيرة وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وبعد قرار الغاء المسيرة من شرطة الاحتلال أصدرت جمعيات استيطانية اليوم الثلاثاء بيانًا خطيرًا دعت فيه أنصارها لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم الخميس القادم، ردا على إلغاء مسيرة الاعلام.

ويعتزم أعضاء الكنيست الإسرائيلي قيادة المسيرة في البلدة القديمة رغم تحذيرات أجهزة أمن الاحتلال.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، بعد خلافات مع غانتس وماندلبليت، من المقرر أن يجتمع الكابنيت اليوم ويستمع لمفوض الشرطة للاطلاع على البدائل الممكنة واتخاذ القرار النهائي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو طالب من الشرطة إيجاد بدائل لمسيرة الأعلام، والتي من المقرر أن يتم إجرائها الخميس القادم.