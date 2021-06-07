مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" في نابلس

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الاثنين، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك خلال فعاليات "الإرباك الليلي" المتواصلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لفعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها الشبان ضد المستوطنين المتواجدين في البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وذكر الاعلام، أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي إلى جانب قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان.

ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي كأحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

ويلجا الشبان إلى استخدام أشعة الليزر وأضواء الكشافات وإشعال الإطارات المطاطية كأحد أشكال الترهيب للمستوطنين إلى جانب إصدار الأصوات وترديد التكبيرات باستخدام مكبرات صوت يصل صداها إلى المستوطنين.

واستلهم أهالي بلدة بيتا فكرة الإرباك الليلي من التجربة التي انتهجتها الفصائل والنشطاء في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة ردا على جرائمه وعدوانه المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الأخيرة استشهد ثلاثة شبان من نابلس دفاعا عن جبل صبيح وهم المعلم الشاب زكريا حمايل (28 عاماً) وعيسى برهم من بلدة بيتا، وطارق صنوبر من يتما.

تجدر الإشارة إلى أن الأطماع الاستيطانية في منطقة جبل صبيح تجددت في اذار من العام الفائت.

وأقام الاحتلال والمستوطنون بؤرة استيطانية على الجبل في محاولة للسيطرة عليه وكمقدمة لإقامة مستوطنة كبيرة في المنطقة.