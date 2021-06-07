طالع اسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يونيو حزيران 2021

سجل سعر الذهب تراجعا في الجزائر اليوم الثلاثاء 8 يونيو حزيران 2021، متأثرا بهبوط الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8110 دنانير ( 60.81 دولار)، فيما سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 7434 دينارا ( 55.74 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 7096 دينارا (53.21 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 6082 دينارا( 45.61 دولار).

و جاء سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4731 دينارا ( 35.47 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل نحو 4055 دينارا ( 30.41 دولار).

كما بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، نحو 252.210 ألف دينار ( 1891 دولار)، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 56.769 ألف دينار ( 425.68 دولار).