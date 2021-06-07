سعر صرف الدولار الأمريكي امام الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 8-6-2021

سعر صرف الدولار الأمريكي امام الليرة اللبنانية في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 8-6-2021 ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة التي صاغها بشان صرف العملات ، سعر الدولار في لبنان خلال التعاملات الصباحية تابع هذه المقالة حتى النهاية ، علمًا انه حتى الان لم يتم تشكيل حكومة ائتلافية وسط تدهورفي الاوضاع المعيشية والاقتصادية .

وخلال التعاملات المصرفية امس ، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ، خلال مستهل التعاملات في السوق السوداء أي غير الرسمية .

وقد حافظ الدولار في لبنان ليستقر عند 13400 ليرة لبنانية للبيع و 13450 ليرة لبنانية للشراء، وهي الأسعار نفسها ، وذلك في الأسواق السوداء .

فيما جاء سعر الدولار امام الليرة اللبنانية نحو 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم بينما ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وفي البنك المركزي ( مصرف لبنان ) ، ظل صرف سعر الدولار عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

فيديو سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 8-6-2021 مقابل الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية :

وجاء في تعريف العملة الوطنية ، انها وحدة النقد المستخدمة في لبنان ، وجمعها "ليرة" للأعداد التي تنتهي بأي رقم من 3 وحتى 10، وإلا، فالجمع يكون "ليرات" .

فيما تقسم الليرة اللبنانية إلى مئة قرش (أو قرش جمعها قروش أو قروش). إلا أن لا استعمالات للقروش في يومنا هذا .



ولقد تراجع سعر الدولار امام الليرة اللبنانية تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر .

كما ان هذه التراجع قد ارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار .

وحتى هذه اللحظات ، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ ، وفي نهاية المقالة بشان سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .