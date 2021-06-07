عضو كنيست "متطرف": إلغاء "مسيرة الأعلام" استسلام لتهديدات "المقاومة الفلسطينية"

قال عضو الكنيست المتطرف و رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلال سموتريتش:" إن إلغاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي لـ"مسيرة الأعلام" بالقدس هو استسلام مخجل لتهديدات المقاومة الفلسطينية".

وأضاف "سموتريتش": "إن مفوض الشرطة غير قادر على حماية المتظاهرين في شوارع القدس بالأعلام "الإسرائيلية"، مضيفاً انه غير قادر على حماية السكان "اليهود" في اللد والرملة وعكا".

جدير ذكره انه كان من المقرر أن تقييم "جماعات استيطانية" مسيرة الاعلام يوم الخميس القادم، حيث تم تأجيلها بقرار من شرطة الاحتلال.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وزير الأمن الداخلي "الاسرائيلي" أمير أوحانا قوله: لقد تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو وهو ينوي إجراء مناقشة حول موضوع مسيرة الأعلام".