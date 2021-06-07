الأوقاف الإسلامية في القدس: ما يقوم به الاحتلال ينذر بتفجير الأوضاع من جديد في المدينة

أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ عبدالعظيم، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استفزاز لمشاعر المسلمين ينذر بتفجير الأوضاع من جديد في القدس وبالمنطقة بكاملها.

وحذر عبد العظيم خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة"، الاحتلال من هذه الممارسات التي تستهدف مدينة القدس, وأهالي القدس المرابطين و هو بذلك ينتهك حرمات المسلمين، مؤكداً على خطورة الأوضاع في القدس إزاء ما يتعرض له المسلمين في الأقصى جراء مخططات الاحتلال العنصرية بحقهم.

وأوضح، اليهود ليس لهم أي علاقة بالمسجد الأقصى المبارك فهو مسجد إسلامي للمسلمين، مبينا أن الساسة الصهاينة يوظفون قضية المسجد الأقصى في ميزان سياستهم العنصرية وصراعاتهم الهزلية.