محكمة الاحتلال تحول القيادي الأسير جمال الطويل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، قراراً بتحويل الأسير القيادي جمال الطويل(56عاماً) من البيرة، إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.

واعتقل الطويل بتاريخ 2/6/2021، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن عوفر.

والشيخ الطويل قيادي في حركة حماس وأسير محرر أمضى نحو 14 عاماً في سجون الاحتلال وهو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية والتي تلاحقها قوات الاحتلال واعتقلت حتى الآن 10 من مرشحيها في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب 10 مرشحين آخرين أسرى في السجون.

وكان الطويل قد تحرر من آخر اعتقال بتاريخ 7-3-2021 بعد أن أمضى ثمانية أشهر ونصف في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن الأسيرة بشرى ابنة الطويل لا تزال معتقلة في سجون الاحتلال منذ 11/12/2019، وتخضع للاعتقال الإداري وقد جدد لها مرتين وصدر بحقها قرار جوهري بحيث تحرر في نهاية الشهر الماضي بعد 8 شهور في الإداري.