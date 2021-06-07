ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري التردد الجديد لقناة بيبي طيور على القمر الصناعي نايل سات، ونحرص على تقديم كل جديد فيما يتعلق بتحديثات القنوات وتردداتها، وهذا المقال خصصناه للحديث عن تردد قناة طيور بيبي حيث تهم شريحة واسعة من المتابعين، وبعد زيادة عمليات البحث عن هذا الموضوع على محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة بيبي طيور Toyor Baby 2021

وتتميز قناة بيبي طيور بمحتواها الهادف للأطفال، حيث تهم فئة كبيرة من الناس لما تقدمه من برامج مميزة تهم الاطفال، وهذا ما زاد من عدد متابعيها.

التردد الجديد لقناة بيبي طيور Toyor Baby 2021

إليكم التردد الجديد لقناة بيبي طيور 2021 Toyor Baby على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11393

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب/ معامل الخطأ: عمودي- 4/3

التردد الجديد لقناة بيبي طيور Toyor Baby 2021

تعريف قناة بيبي Toyor Baby :

وتأسست قناة بيبي Toyor Baby عام 2008، في عمان عاصمة الأردن وهي تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتستهدف القناة شريحة الأطفال، حيث تعمل على تثقيفهم وزيادة وعيهم المعرفي.

وتعرض قناة بيبي Toyor Baby، أناشيد متنوعة وبرامج تثقيفية وتربوية تناسب عقول الأطفال، كما يظهر في القناة المنشدين للقدرة على إيصال الرسالة الحقيقة والاهداف المرجوة للأطفال بكل سهولة.

ويعكف طاقم قناة بيبي على أعمال جديدة لإنتاج أناشيد إضافية وأخرى تطويرية على البرامج الهادفة والمميزة لكافة الصغار.

وتحرص القناة على عرض وتقديم كل ما يناسب الأطفال في الدول العربية والإسلامية، كما تنافس قناة بيبي القنوات الأخرى لتصل إلى جميع الاسر العربية.

واستطاعت قناة بيبي أن تأسر قلوب الأطفال حولها، وهو ما يفسر زيادة نسب المشاهدات على قناة طيور بيبي، كما زادت نسبة المتابعات في فترة وجيزة.