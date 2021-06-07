أفضل الطرق للحماية من البعوض

يمكن أن تسبب لدغات البعوض تهيج الجلد والحكة وحتى الحساسية، وقد نشر موقع Express.co.uk أربع طرق فعالة للحماية من البعوض.

ويشير الموقع، إلى أن معظم لدغات البعوض لا تشكل تهديدات صحية خطيرة. بيد أنه في بعض الحالات، يمكن أن تسبب الحساسية وحتى عدوى فيروسية، وتزداد خطورة لدغات البعوض عند حك موضعها.

ويضيف الموقع، للحماية من لدغات البعوض، يجب اتباع قواعد بسيطة. يجب عند التجوال صباحا أو مساء ارتداء ملابس تغطي جميع أجزاء الجسم قدر الإمكان: ارتداء سراويل وقمصان بأكمام طويلة وياقة وأحذية مغلقة. كما يُنصح بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة.

ويوصي الخبراء أيضا باستخدام مواد الحماية من البعوض مثل البخاخ الذي يحتوي على مستخلص الأوكالبتوس الليموني، دون الحاجة لاستخدام عطور ذات رائحة قوية، لأنها تجذب البعوض وغيرها من الحشرات.

ويقترح الخبراء في فترة نشاط البعوض عدم التواجد بالقرب من البرك والأحواض المائية فترة طويلة. كما من الضروري وضع ستائر سميكة على نوافذ المنزل ويفضل عدم تركها مفتوحة فترة طويلة.