مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 عدد من المباريات الدولية الاستعدادية ليورو 2020، كذلك في تصفيات كأس العالم 2022.

في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال سنكون على موعد مع مباريات الجولة التاسعة من الدور الثاني، وأبرز المباريات التي سنشهدها اليوم مباراة اليابان ضد طاجيكستان وغوام ضد سوريا، كذلك لقاء العراق ضد كمبوديا ونيبال ضد الأردن وإيران ضد البحرين، كما يواجه منتخب الإمارات تايلاند ويواجه عمان قطر.

وفي دوري أمم الكونكاكاف، سنكون اليوم على موعد مع مباراة المركز الثالث بين الهندوراس وكوستاريكا، كما ستواجه الولايات المتحدة المكسيك في النهائي.

وبالنسبة للمباريات الودية، سيواجه اليوم منتخب ألمانيا لاتفيا في أهم المباريات، كما تواجه صربيا جامايكا وأندورا جبل طارق وجزر فارو ليشتنشتاين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 يونيو"7-6-2021":

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة صربيا - جامايكا 10:00 مصر، 11:00 السعودية - إفريقيا الوسطى - رواندا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - أوكرانيا - قبرص 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ألمانيا - لاتفيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أندورا - جبل طارق 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium جزر فارو - ليشتنشتاين 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة قيرجيزستان - منغوليا 10:00 السعودية، 11:00 الإمارات - اليابان - طاجيكستان 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات - جوام - سوريا 17:00 سوريا، 18:00 الإمارات - بنجلاديش - الهند 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD العراق - كمبوديا 17:30 العراق، 18:30 الإمارات Al Iraqiya Sports HD الصين - الفلبين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - نيبال - الأردن 19:00 السعودية، 18:00 الأردن Jordan Sport HD إيران - البحرين 19:30 البحرين، 20:30 الإمارات Bahrain Sport HD فيتنام - إندونيسيا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات - الإمارات - تايلاند 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات AD SPORTS 1 HD عمان - قطر 20:00 قطر، 21:00 عمان beIN Sports HD أوزبكستان - سنغافورة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أستراليا - تايبيه 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات -