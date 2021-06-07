نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير الأردني عبد الله أبو جابر من سجن " النقب"

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، نقل قوات الاحتلال الاسرائيلي الأسير عبد الله أبو جابر من سجن " النقب" تمهيدا للأفراج عنه.

وأوضح النادي، أن الاحتلال نقل الأسير الأردني عبد الله أبو جابر من سجن "النقب"، ومن المتوقع أن يفرج عنه غدًا إلى الأردن، بعد اعادته للسجن أمس الأحد، والمفترض أن تفرج عنه في ذات اليوم بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال.

يذكر أن الأسير أبو جابر البالغ من العمر 44 عاما، معتقل منذ عام 2000، وخلال سنوات اعتقاله الطويلة تمكنت عائلته من زيارته مرتين فقط، حيث فقد خلال هذه السنوات والديه وشقيقته.

وفي مواجهته لإجراءات "إسرائيل" بحقه، نفذ عدة إضرابات عن الطعام كان أبرزها في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، واستمر لمدة 70 يوما، علمً أنه واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم قوات الاحتلال الاسرائيلي.