مهجة القدس: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان لمدة 48 ساعة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية مددت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى لمدة 48 ساعة لإصدار قرار اعتقال إداري بحقه دون أن توجه له أي تهمة.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 29/05/2021م على حاجز ما يسمى (شافي شمرون) قرب مدينة نابلس في الضفة المحتلة.

وأشارت المهجة إلى أن الشيخ خضر عدنان أعلن عن اضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله وهو مازال مضربًا عن الطعام لليوم التاسع على التوالي رفضًا لقرار اعتقاله التعسفي.

وأفاد الأسير الشيخ خضر عدنان في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها اليوم، أنه تم نقله أمس إلى جلسة استجواب شرطة في مركز تحقيق الجلمة وكانت جلسة الاستجواب قصيرة.

وقال في رسالته: "إنني لم أتكلم في جلسة التحقيق ولم أقل لهم حتى إنني أحتفظ بحق الصمت، فقط صمت، سألني المحقق سؤال واحد أن هناك مواقع كانت تنقل عنك أخبار وصفك بأنك قيادي بالجهاد، لم أجيبه أغلق الملف وغادر الغرفة وأغلقها عليّ بعد فترة وجيزة ثم أعادوني إلى الزنزانة في قسم 3 في نفس السجن حيث كنت (مركز تحقيق الجلمة)".

وأضاف أنه حال دخوله للتحقيق التف حوله مجموعة من المحققين وراحوا يضحكون، وأحدهم قال اضرب وقال الدنيا مش منيحه معك ها أنت تعود، ولم أتكلم معهم ولم أرد عليهم واكتفيت بالصمت وإن شاء الله حال تحررت أخاطبهم في إعلامنا الفلسطيني.

"جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني اثنا عشر اعتقالًا على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في ثلاث إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية..

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