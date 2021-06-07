د. الحية يحذر الوسطاء من تنفيذ مسيرة الاعلام !

حذر الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الاثنين 7/6/2021 ، الوسطاء والعالم أجمع من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ، فنحن من يقرر كيف نلجم الاحتلال فإن عدتم عدنا ".

وقال الحية خلال كلمته للوسطاء والعالم أجمع "عليكم ان تلجموا الاحتلال فمفاعلات الصواعق جاهزة للعودة لما كنا قبل 11/5/2021 وما كنا عليه فهو قائم .

وبين الحية خلال مؤتمر المجتمع المدني والعمل الأهلي لدعم المقاومة ونصرة القدس انه عندما تصل المعركة للقدس فلا خطوط حمراء ، موضحاً ان معركة سيف القدس كانت عنوانا لوحدة الشعب الفلسطيني.

واوضح ان الوحدة كانت حاضرة في قيادة المعركة في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في غزة والقدس والضفة والداخل والشتات.

واعتبر ان الحية ان المقاومة في وجه الاحتلال بكل أشكالها هي السبيل لوحدة شعبنا، ودونها وهم وفرقة، داعياً لتثبيت هذه الوحدة على مقاومة راسخة بكل الأشكال.

وحيا الحية شعبنا في القدس برجاله ونسائه ومرابطيه، لولا ثباتهم ورسوخهم ضد التهجير والتقسيم، ما تعاضد الناس.