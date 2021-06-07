جمعية رجال الأعمال وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال اتفاقية شراكة استراتيجية لتزويد الجمعية بشبكة إنترنت رئيسية عبر تقنية الألياف الضوئية وبسرعات فائقة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية ومحمد أبو نحلة مدير إدارة إقليم غزة في مقر إدارة إقليم غزة – مركز الأعمال يوم الأربعاء بتاريخ 2/6/2021.

ورحب الحايك بالاتفاقية معتبراً أنها خطوة لتعزيز شراكة دائمة واستراتيجية مع "بالتل" ونقطة انطلاق لتقديم المزيد من الخدمات التكنولوجية المتطورة للمواطن الفلسطيني مشيراً الى أن الاتفاقية تعتبر جزء من استراتيجية الجمعية الرامية الى تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين وخدمة أعضائها من رجال الأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة وتوفير بيئة متميزة لأداء أعمالهم وتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد، أن "بالتل" حظيت على مدار الأعوام الماضية بثقة جميع مؤسسات الوطن في القطاع الخاص والعام نتيجة لتميز شبكتها بالاستقرار والأمان بالإضافة الى تقديمها لأحدث الخدمات والحلول التكنولوجية وفق أعلى معايير الجودة.

وبدوره أكد أبو نحلة على أن التكنولوجيا تمتلك القدرة على التغيير وبناء مستقبل أفضل فقد أثبتت بالتل ريادتها في مجال خدمات البيانات والإنترنت والحلول التكنولوجية المتكاملة المقدمة لقطاع الأعمال في السوق الفلسطيني، وتمكنت من تقديم حلول تقنية مميزة عبر شبكتها الممتدة جغرافياً لربط فروع شركات قطاع الأعمال مع مراكزها الرئيسية محلياً ودولياً بأحدث تقنيات الاتصالات ووفق أعلى معايير الجودة، لذلك نتطلع الى زيادة الشراكات الاستراتيجية للارتقاء أكثر في المجال التكنولوجي بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام.

وأضاف أبو نحلة بالرغم من أن "بالتل" تعمل ضمن حدود الإمكانيات المتاحة في ظل صعوبة التوسع في الشبكة وخدمة مشتركيها في قطاع غزة نتيجة لمنع إدخال المواد من قبل الاحتلال تحديداً بعد نفاد المواد المتوفرة في ظل العدوان الأخير على القطاع ونتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها مقاسم ومسارات وشبكة الاتصالات مما أثر على الخدمة لذلك تعمل بالتل على التنسيق مع الجهات المختصة من أجل السماح لها بإدخال مواد الى القطاع تمكنها من تقديم خدماتها والاستثمار في مشاريع تحسين وتطوير البنية التحتية.

ومن الجدير ذكره، أن "بالتل" تعتبر الشركة الأولى التي تنفرد وتتميز بتقديم خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT لكافة الشركات والمؤسسات الفلسطينية بالإضافة الى امتلاكها مراكز بيانات متطورة في نابلس والبيرة.