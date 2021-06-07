صحيفة : لقاء قد يجمع عباس وهنية في القاهرة وحماس تضع شرطاً

قالت مصادر لصحيفة "الاخبار" اللبنانية إن اجتماعاً أول سيُعقد بين حماس وفتح بحضور المخابرات العامة المصرية لتذليل العقبات لإتمام الحوارات، ثمّ قد يجرى لقاء بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، بحضور اللواء عباس كامل، على أن تليه لقاءات تستمرّ على مدار يومين للاتفاق على خريطة طريق بسقف زمني قصير.

كذلك، تشترط «حماس»، لإكمال الحوار، إفراج السلطة عن المعتقلين السياسيين من سجونها فوراً، ووقف الحملة الأمنية ضدّ الناشطين في الضفة كبادرة حسن نية ورغبة في إتمام الحوار. وتنبّه الحركة إلى أنها تدرك جيداً أن هناك تحرّكاً لإعادة الشرعية إلى رئيس السلطة، لكن «هذا لن يحدث ما لم يتمّ ترتيب البيت الداخلي وإجراء الانتخابات لمنظّمة التحرير».