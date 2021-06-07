جلُهم أسرى محررون: حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 7/6/2021، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، طغى عليها استهداف الأسرى المحررين.

وعُرف من بين المعتقلين الأسير المحرر أشرف أبو عرام الذي جرى اعتقاله في بلدة بيرزيت، والأسير المحرر رامي فضايل في رام الله، ومجد الرمحي وعطا شراكة من مخيم الجلزون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مؤيد الشربي من مخيم العروب، وفهد الزعتري في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من القدس هم عبد الله الهشلمون، عبد الرحمن أبو عصب، آدم صب لبن، محمد أبو عصب، مهدي سلامة، فهد الزعتري.

وفيما يلي أسماء من عرف من المعتقلين:

المحرر أشرف أبو عرام- بيرزيت شمال رام الله

المحرر رامي فضايل- رام الله

مجد الرمحي- مخيم الجلزون شمال رام الله

عطا شراكة- مخيم الجلزون

مؤيد الشربي- مخيم العروب شمال الخليل

عبد الله الهشلمون- القدس

عبد الرحمن أبو عصب- القدس

آدم صب لبن- القدس

محمد أبو عصب- القدس

مهدي سلامة- القدس

فهد الزعتري- الخليل

أحمد ركن- القدس

رياض الغزاوي- القدس

محمد يونس- القدس

عبد الرازق صيام- القدس

جواد أبو صبيح- الخليل

طارق أبو صبيح- الخليل