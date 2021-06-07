سعر الدولار مقابل الشيكل

يعاني سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الاثنين 7/6/2021، من الهبوط مقابل الشيقل، الذي عانى منها منذ بداية الأسبوع، على الرغم من ارتفاع متتالي منذ بداية الشهر الماضي .

ويرجع مختصون انخفاض الدولار الأمريكي إلى ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 7/6/2021، على النحو التالي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:

سعر صرف الدولار: 3.25 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.59 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.95 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.21 شيكل