والدة الأسير "منغستو" توضح تسجيل الصوت للجندي الذي نشره القسام

قالت والدة الأسير في غزة أفيرا منغيستو، مساء اليوم الأحد، إنها استمعت إلى التسجيل الذي نشرته كتائب القسام لأحد الجنود الاسرائيليين الأسرى في غزة.

وأضافت منغيستو وفق ما أوردته القناة 12 العبرية: "يمكنني أن أقول بشكل لا لبس فيه إن هذا ليس ابني، إنه ليس صوته، أنا أنتظر ابني وآمل أن ألتقي به في أقرب وقت".

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد 6/6/2021، تسجيلاً لأول مرة لأحد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى المقاومة، خلال برنامج لقناة الجزيرة "ما خفي أعظم"، بعنوان "في قبضة المقاومة".

وفي التسجيل قال الجندي :"أنا الجندي الاسرائيلي .. الموجود في الأسر لدى عز الدين القسام، أتمنى أن دولة اسرائيل لا تزال تعمل على استعادتنا، وثانيًا أتساءل هل زعماء الدولة يفرقون بين الجنود الأسرى؟، وهل يتطرقون لهم ويعملون على اطلاق سراحهم؟، انني أموت كل يوم من جديد، وأشعر بالأمل في أن أكون عما قريب في حضن عائلتي".