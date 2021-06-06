سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار العملات في سوريا اليوم الاثنين، كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الاثنين7 يونيو 2021، في السوق السوداء.

وحافظ سعر صرف الدولار على مستواه أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليستقر عند 13400 ليرة لبنانية للبيع و 13450 ليرة لبنانية للشراء، وهي الأسعار نفسها أمس السبت.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.